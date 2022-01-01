Максим Артамонов Власти Прикамья закупят для егерей 23 бронежилета Сумма контракта — более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

На сайте госзакупок ГБУ Пермского края «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» объявило аукцион на поставку бронежилетов для сотрудников учреждения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,005 млн руб.

Заявки принимаются до 15 ноября, итоги аукциона подведут 17 ноября.

Согласно техзаданию, дирекции нужно 23 бронежилета со стальными бронеэлементами. Это будет уже вторая закупка. До этого дирекция закупила 36 бронежилетов за 1,034 млн руб.

Как уточняет газета «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство природных ресурсов Пермского края, обеспечить егерей бронезащитой обязал Ленинский суд Перми в связи с иском Пермского природоохранного межрайонного прокурора.

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