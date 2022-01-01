Максим Артамонов В Прикамье похитили 0,5 млн руб., выделенных бюджетом на обустройство мусорок Признанный виновным директор ООО оштрафован Поделиться Твитнуть

Фото city-yaroslavl.ru

В Орде директора общества с ограниченной ответственностью признали виновным в мошенничестве при выполнении муниципального контракта по обустройству контейнерных площадок. Он заплатит штраф 90 тыс. руб. Об этом сообщает telegram-канал прикамской полиции.

Ординский райсуд Пермского края вынес приговор 34-летнему директору ООО. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в мае 2020 года ООО и администрация Ординского округа заключили муниципальный контракт на обустройство контейнерных площадок. С мая по июль 2020 года директор фирмы закупил для обустройства контейнерных площадок более дешевые строительные материалы, не соответствующие техническому заданию.

В полиции посчитали, что фигурант умышленно использовал при обустройстве 62 контейнерных площадок несоответствующие материалы, а также организовал выполнение необходимых работ не в полном объеме. Таким образом, были похищены более 526 тыс. руб.

Суд назначил директору фирмы наказание в виде штрафа 90 тыс. руб.

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