Продажи автомобилей в Пермском крае сократились на 56% Рост показали только один отечественный и два китайских бренда Поделиться Твитнуть

В октябре 2022 года в Пермском крае на учёт был поставлен 931 новый автомобиль, это на 56,8% меньше, чем в октябре 2021 года (тогда регистрацию прошли 1222 машины) Данные аналитического агентства «Автостат» приводит «Коммерсант-Прикамье».

Рост продаж в регионе в прошлом месяце показали только три автомобильных бренда: отечественного UAZ (продано 25 машин против 19 годом ранее), китайский Exeed на 100% (23 против 5) и китайский же Haval (76 против 39).

Падение продаж в десятки раз продемонстрировали Skoda (продан один автомобиль против 75-ти годом ранее), Toyota (7 против 174), Nissan (10 против 40), Volkswagen (6 против 117), Kia (29 против 256).

Снизились на 19,8% и объёмы регистрации автомобилей бренда Lada (520 машин против 648).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.