Анна Брюханова В Пермском крае зафиксирован всплеск заражений ВИЧ-инфекцией в малых городах Всего в Прикамье проживает 20 тыс. носителей вируса иммунодефицита человека Поделиться Твитнуть

Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями / фото: tadviser.ru

В Пермском крае за десять месяцев зафиксировано 1900 новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека. К прошлому году заболеваемость снизилась на 2,4%. Об этом «Новому компаньону» заявил заместитель главного врача краевого центра по борьбе со СПИД Дмитрий Пустосмехов.

При этом по уровню заболеваемости Пермский край занимает высокую позицию в рейтинге регионов. По данным на конец 2021 года, на 100 тыс. человек в крае приходится 93,5 ВИЧ-инфицированных. Для сравнения: показатель по России составляет 36,6 заболевших.

Среди территорий региона самый высокий уровень заболеваемости в этом году выявлен в Еловском, Нытвенском и Карагайском районах. А по показателю распространённости лидируют Краснокамск, Березники и Усолье, а также Кизел. Причиной всплеска заболевания в малых населённых пунктах эксперты считают низкую информированность населения о ВИЧ-инфекции, её опасности и способах передачи.

Смертность от ВИЧ-инфекции показывает отрицательную динамику. За прошлый год зарегистрировано 1087 летальных случаев среди заражённых. Это почти на 300 случаев меньше, чем в 2020 году. В 50% случаев причина смертности связана с присоединением других заболеваний: туберкулеза, болезней органов кровообращения и пищеварения.

В Перми в новых случаях заболевания ВИЧ-инфекцией превалирует половой путь передачи — более 80% заразились именно таким способом. Ещё 16% были инфицированы из-за наркотических инъекций.

«Но есть один нюанс. Многие пациенты не желают афишировать свой источник заражения. Поэтому новые наркопотребители часто утверждают, что заразились половым путём», — поясняет Дмитрий Пустосмехов.

Средний возраст заболевших ВИЧ повысился до 39,5 лет. В 2022 году порядка 41% от инфицированных составили люди в возрасте от 31 до 40 лет. Меньше всего заболевших среди детей и молодёжи до 30 лет (суммарно 16,1%).

«ВИЧ-инфекция вышла из групп риска в широкие слои населения. То есть риску заражения подвергается каждый», — констатирует Пустосмехов.

Антиретровирусную терапию (АРВТ) на данный момент в Прикамье получают 20 010 человек, что составляет 99,8% от общего числа заболевших. По словам Пустосмехова, на лечение одного ВИЧ-инфицированного в год требуется около 50 тыс. руб., а на лечение всех заболевших в Прикамье выделяется более 1 млрд руб.

«Отсутствие знаний о проблеме ВИЧ и нежелание заботиться о собственном здоровье способствуют дискриминации и стигматизации в отношении заражённых. С этим нужно бороться», — добавляет врач.

Региональный центр по борьбе со СПИД планирует провести акции во всех территориях Пермского края. Желающие смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Проведение мероприятий предстоит согласовать с краевым минздравом.

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