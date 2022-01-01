Анна Брюханова В Прикамье число смертельных отравлений алкоголем выросло в 1,7 раза Также увеличилось количество первичных заболеваний наркоманией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2022 года в Пермском крае количество отравлений алкоголем со смертельным исходом выросло в 1,7 раза. Об этом рассказала эксперт фонда «Зеркало», бывший главный внештатный нарколог Пермского края Лариса Юркова.

Число первичных заболеваний наркоманией также увеличилось. По данным за 2021 год, на учёте в краевом наркодиспансере состоят порядка 8 тыс. человек, у 70% диагностирована наркозависимость. Это превышает средний показатель по Приволжскому ФО и России в целом. Количество смертельных исходов из-за употребления наркотиков пока остаётся на прежнем уровне.

«На фоне стрессовых ситуаций люди начинают употреблять наркотики и алкоголь в гораздо больших количествах. Это приводит к смертельным интоксикациям. Среди отравившихся, как правило, молодые и работоспособные люди», — отметила Лариса Юркова.

В частности, по её словам, в 2022 году заметно вырос процент девушек 18-19 лет, погибших от алкоголя и наркотиков.

На рост потребления психоактивных веществ повлияла пандемия COVID-19, считает доцент кафедры эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера Светлана Голоднова. По результатам исследования Пермской медакадемии среди групп риска, около 12% респондентов начали употреблять наркотики именно в этот период. Голоднова отметила, что запрещённые вещества стали доступнее из-за растущего числа онлайн-магазинов. Способствовало распространению и то, что стерильный инструментарий наркопотребители стали использовать в 4 раза реже.

«Порядка 10% опрошенных боялись выходить из дома, поскольку не хотели заразиться ковидом. Но большая часть использовала инструменты повторно, потому что лишилась в период пандемии источника дохода», — добавила Голоднова.

Лариса Юркова рассказала, что, согласно подсчётам, в год наркозависимый в Пермском крае тратит на запрещённые вещества порядка 1 млн руб. Большая часть средств поступает от родственников, а также за счёт воровства, грабежей, торговли наркотиками и предоставления сексуальных услуг.

Как отметила Юркова, на фоне роста числа наркозависимых возможно увеличение количества ВИЧ-инфицированных: наркоманы «перестали бояться» вируса иммунодефицита.

«Они так и говорят: «ВИЧ-инфекция как насморк. Лечиться и жить можно», — добавляет специалист.

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