Движение по мосту через Чусовую в Пермском крае ограничили на десять дней Причина — работы по восстановлению деформационных швов Поделиться Твитнуть

В Чусовом по мосту через Чусовую ограничили движение транспорта с 7 до 17 ноября. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве пояснили, что рабочие «Мостоотряда № 123» проводят восстановление деформационных швов на мосту. На время работ движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Установлен светофор.

Водителей просят быть внимательнее.





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