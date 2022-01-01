Максим Артамонов В Перми чиновники мэрии пообещали сдать новый корпус гимназии №17 до конца года Корпус рассчитан на 550 школьников Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета Пермской городской думы по социальной политике заместитель главы администрации города Алексей Грибанов сообщил, что до конца этого года будет введён в эксплуатацию новый корпус гимназии №17 в Перми.

Вопрос по образовательному учреждению задал депутат от КПРФ Сергей Медведев.

«Сегодня на очередном совещании со строителями определили узкие места, определили сроки, когда покабинетно, поэтажно будут сданы работы. Все-таки хотим ввести в эксплуатацию новый корпус до нового года», — пояснил чиновник.

Напомним, новое здание состоит из двух блоков и рассчитано на 550 школьников. Общая площадь корпуса — более 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже. К началу сентября в новом корпусе гимназии были завершены все общестроительные работы, начались фасадные работы и благоустройство двора.

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