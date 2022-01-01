Максим Артамонов
В Перми чиновники мэрии пообещали сдать новый корпус гимназии №17 до конца года
Корпус рассчитан на 550 школьников
На заседании комитета Пермской городской думы по социальной политике заместитель главы администрации города Алексей Грибанов сообщил, что до конца этого года будет введён в эксплуатацию новый корпус гимназии №17 в Перми.
Вопрос по образовательному учреждению задал депутат от КПРФ Сергей Медведев.
«Сегодня на очередном совещании со строителями определили узкие места, определили сроки, когда покабинетно, поэтажно будут сданы работы. Все-таки хотим ввести в эксплуатацию новый корпус до нового года», — пояснил чиновник.
Напомним, новое здание состоит из двух блоков и рассчитано на 550 школьников. Общая площадь корпуса — более 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже. К началу сентября в новом корпусе гимназии были завершены все общестроительные работы, начались фасадные работы и благоустройство двора.
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