Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей 15 ноября отметит день рождения Виртуальная экскурсия позволит посетить Егошихинский завод Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Не только Пермская галерея отмечает в ноябре день рождения: 15 ноября Пермский краеведческий музей отпразднует 132-летие. В этот день Дом Мешкова приглашает на праздничную программу.

В 12:00 начнётся экскурсия «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца» (12+). Участники узнают непростую историю особняка на набережной: от пожара и запустения — к восстановлению новым хозяином по одному из первых архитектурных проектов Александра Турчевича. Научный сотрудник музея Лидия Цвирко представит внутреннее устройство дома, реконструированное на основе писем Николая Васильевича Мешкова, поведает малоизвестные факты о семейной жизни финансового короля Урала, судьбе дома и его владельца после революции. Экскурсионный маршрут охватит внешнее и внутреннее пространство особняка.

Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация по тел.: +7 (342) 257-18-06, 257-18-08 или приобретение билета на сайте.

В 14:00 хранитель отдела фондов Наталья Краснослободская расскажет об истории музыкальных механизмов XIX-XX вв. (12+). Гости музея услышат, как звучат симфонион и музыкальные шкатулки.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В 16:00 пройдёт презентация виртуальной экскурсии по Егошихинскому медеплавильному заводу, от постройки которого Пермь ведёт свою историю (12+). Одно из крупнейших предприятий цветной металлургии своего времени просуществовало с 1723 по 1788 год, поставляя ежегодно тысячи пудов меди, в том числе и на монетное дело. К сожалению, от завода не сохранилось ни одной постройки, даже плотины пруда.

Виртуальная экскурсия позволит посетителю музея погрузиться в далёкое прошлое и «пройти» по территории завода: «посетить» плотину и познакомиться с её конструкцией, «зайти» в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, узнать, какие операции там производились, заглянуть на склады и т.д.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Так как шлем виртуальной реальности допускает «погружение в прошлое» только одного человека, для остальных зрителей на монитор будет транслироваться картинка, которую будет наблюдать «путешественник во времени».

Программа разработана группой «Команда мобильного VR-музея — виртуальные экспозиции для музеев и предприятий». Научный консультант — доцент, старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, кандидат исторических наук Павел Корчагин.

Виртуальные экскурсии по Егошихинскому заводу будут проводиться для групп до семи человек по обязательной предварительной записи по тел.: +7 (342) 257-18-06, 257-18-08.

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