За десять месяцев в Перми расселено 2,6 тыс. жителей аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2022 года в Перми расселены 2,6 тыс. человек, проживавших в аварийных домах общей площадью 37,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

При этом 2,3 тыс. человек расселены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», ещё 300 жителей — благодаря реализации региональной адресной программы.

В ведомстве напомнили, что получить консультацию по вопросам расселения, более подробно узнать о порядке получения возмещения, а также предоставлении жилого помещения пермяки могут в Едином центре приёма граждан по ул. Горького, 18 или по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

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