Максим Артамонов В Перми снова похищены чугунные ограждения на Северной дамбе Это уже второе происшествие с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

В Перми неизвестные похитили чугунные ограждения на Северной дамбе — в этот раз были украдены три решетки со стороны Егошихинского кладбища. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

На фотографиях, которые горожане прислали в редакцию, видно, что вместо чугунных решёток висит сигнальная лента.

Это уже не первая кража в этом году. В апреле на Северной дамбе со стороны планетария было похищено коло 60 металлических секций. Администрация Мотовилихинского района направила заявление в полицию.

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