Максим Артамонов В Перми на Аллее звёзд горожане обнаружили ошибку в дате смерти изобретателя радио Попова В ближайшее время звезду демонтируют Поделиться Твитнуть

Фото: Подслушано Пермь

В Перми на открытой после реконструкции эспланаде горожане обратили внимание на ошибку в данных на Аллее звёзд — изобретатель радио Александр Попов умер в 1895 году, а не в 1906 году по новому стилю или в 1905 году по старому. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Эспланада открылась после реконструкции 2 ноября.

Согласно биографическим данным, в период с 1895 по 1906 годы знаменитый пермский инженер сделал наиболее важные открытия и научные исследования. Прототип радиопередатчика Попов презентовал на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в 1895 году.

В мэрии Перми признали ошибку. Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, «в ближайшее время эта звезда будет демонтирована, в дальнейшем будет установлена новая плита с верными данными».

Аллея звёзд или Аллея доблести и славы находится в 66-ом квартале эспланады и делится на три блока: это Историческая аллея, Аллея славы, Аллея труда. На Исторической аллее размещены звёзды, посвящённые памятным событиям города, а на Аллее славы расположены звёзды в честь великих людей Перми. Аллея Труда включает звёзды, посвящённые городским предприятиям. С 2008 года на Аллее славы было размещено 20 плит, среди них имена Василия Татищева. Сергея Дягилева, Александра Попова и других знаменитых пермяков.

Кроме звезды на Аллее, в Перми также есть памятник Попову — он находится рядом с перекрёстком улиц Попова и Ленина.





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