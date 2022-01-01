Максим Артамонов Пермские антимонопольщики заподозрили «Альфа Банк» в нарушении закона о рекламе Банку может грозить штраф до 800 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Альфа Банк» — за распространение в эфире пермской радиостанции рекламу финансовых услуг, в которой обнаружены признаки нарушения законодательства о рекламе. Об этом сообщает «Рифей».

Сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам АО «Альфа Банка» по предоставлению ипотечного кредита.

Согласно законодательству, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то в ней должны быть и все остальные условия, влияющие на полную стоимость займа и определяющие её для потребителя.

«В рекламе банка содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заёмщика, связанных с получением кредита, что не позволяет потребителю сделать объективный вывод о полной стоимости кредита», — рассказала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

Таким образом, в рекламе содержались признаки нарушения антимонопольного законодательства, посчитали в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 21 ноября. Банку может грозить штраф от 300 до 800 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.