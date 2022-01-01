Максим Артамонов В спецоперации РФ на Украине погиб водитель БТР из Пермского края Ему был всего 21 год Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Константин Шляпников. Молодому человеку был 21 год, он служил командиром взвода. Об этом сообщили в администрации Ординского муниципального округа.

Константин Шляпников родился в 2001 году в Кунгуре. После учебы в колледже он был призван в армию. С 24 февраля этого года находился на территории Украины в служебной командировке водителем БТР.

С 1 октября он получил должность командира взвода, а 24 октября неподалеку от города Сватово Луганской области солдат получил осколочное ранение и погиб.

Прощание с военнослужащим состоится 8 ноября в селе Шляпники.

Отметим, как правило, местные власти не сообщают о том, где, когда и как гибнут российские военные, участвующие в спецоперации.

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