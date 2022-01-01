Максим Артамонов В Пермском крае лишь у 45% семей есть возможность брать жильё в аренду Это 16-е место среди российских регионов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Эксперты РИА Рейтинг опубликовали исследование, у скольких семей в российских регионах есть возможность арендовать квартиру. Пермский край оказался на 16-й строчке.

Рейтинг был составлен на основе доли семьей в субъектах РФ, для которых доступна аренда квартиры в 2022 году, и семейного дохода, необходимого доля оплаты аренды и повседневных расходов.

Расчёты РИА основаны на данных Росстата. В них включена аренда типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырёх человек — двух взрослых и двух детей.

Первое место в этом списке занял Ямало-Ненецкий АО. В этом регионе у 69,6% семей есть возможность арендовать жильё при совокупном доходе 131,7 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа — 59,1 и 56,7% соответственно.

Пермский край расположился на 16-м месте. В Прикамье всего 45,2% семей могут позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру. При этом доход семьи должен быть не менее 75 тыс. руб.

На последнем месте оказалась Кабардино-Балкарская Республика, где совокупный доход семьи составляет 85,2 тыс. руб., а позволить себе аренду могут всего 15,4% семейных людей. Предпоследнее место заняла Чеченская Республика — в этом регионе у 17% семей есть возможность арендовать жильё при совокупном доходе в 79,5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.