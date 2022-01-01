Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю снизилась на 20% Поделиться Твитнуть

С 31 октября по 6 ноября в Прикамье зарегистрировано 13682 случая ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших — 50,8% — приходится на группу взрослых.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы.

Напомним, пик осенней вспышки ОРВИ в Прикамье пришёлся на середину сентября. Тогда в неделю заболевало по 28,5 тыс. человек.

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