В Пермском крае главного бухгалтера детской поликлиники осудили за взятку в 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Решением Кудымкарского городского суда Пермского края бывший главный бухгалтер одного из краевых учреждений здравоохранения признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что осуждённая, занимая указанную должность, в период с 2014 по 2019 год получила взятку от предпринимателя за обеспечение своевременной оплаты по поставкам детского питания и общее покровительство процесса хоздеятельности.

Сумма взятки составила более 1 млн руб.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 2,5 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с административными, организационно-распорядительными и хозяйственными функциями.

В отношении взяткодателя уголовное дело прекращено в связи с явкой с повинной.

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