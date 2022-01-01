Максим Артамонов В пермский аэропорт из-за технической неисправности вернулся самолёт «Икара» Он должен был вылететь из Перми в Астрахань Поделиться Твитнуть

ТАСС

Сегодня, 7 ноября, самолёт авиакомпании «Икар», который должен был вылететь из Перми в Астрахань вернулся в пермский аэропорт. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.



Вылет был запланирован на 16:20, но воздушное судно вернулось из-за технической неисправности. В ночь на 8 ноября, в 3:30, пассажирам предоставят резервный самолёт.



Российская авиакомпания «Икар» была основана в 1997 году в Магадане, где эксплуатировала вертолёты Ми-8 и самолеты Ан-28, в основном для перевозки грузов и патрулирования лесных пожаров. В 2013 году «Икар» выкупили у владельцев и перевели в Красноярск.



До лета 2021 года авиакомпания базировалась в аэропорту Емельяново, а затем перебралась в Оренбург. В настоящее время «Икар» осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки. Часть рейсов выполняется в интересах туроператора «Пегас Туристик».

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