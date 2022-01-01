За неделю в Перми задержаны 65 нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пермской ГИБДД, за минувшую неделю в Перми зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими; один человек погиб; десять получили травмы.

Инспекторы задержали 65 нетрезвых водителей и водителей с признаками опьянения. Пять водителей совершили данное нарушение повторно в течение года. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Зафиксировано девять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения; 20 нарушений ПДД водителями автобусов; 306 нарушений ПДД совершили пешеходы.

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