В Прикамье около 1,2 тыс. молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В муниципалитетах края с начала 2022 года выдано около 1,2 тыс. свидетельств по программе «Молодая семья». Порядка 300 семей по федеральному направлению нацпроекта «Демография» получили сертификаты на оплату 30-35% стоимости жилья, 900 семьям выданы сертификаты по региональному направлению, предусматривающие 10%-ную оплату стоимости недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На выплаты молодым семьям Пермского края в 2022 году предусмотрено 880 млн руб., из которых 187,5 млн — из федерального бюджета и ещё более 600 млн — из регионального.

Выплату можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.

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