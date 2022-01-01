Максим Артамонов На предприятии «Губахинский кокс» в Пермском крае погиб рабочий Начата проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ООО «Губахинский кокс» на производстве погиб работник во время смены. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

Как уточнили в инспекции, происшествие случилось 5 ноября. Транспортёрщик выполнял очистку конвейера, и его затянуло под ролик. В результате он получил смертельные травмы.

Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По итогам расследования материалы будут направлены в следственные органы.

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