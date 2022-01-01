В десятках домов Перми на неделе отключат холодную воду Больше всего зданий останутся без водоснабжения 8 ноября Поделиться Твитнуть

На этой неделе в связи с аварийными и плановыми ремонтными работами на сетях десятки домов Перми останутся без холодного водоснабжения, сообщают в компании «Новогор-Прикамье».

Так, с 9:00 7 ноября до 9:00 8 ноября холодную воду отключат в домах №9, 11 по ул Вавилова, №8, 10, 14, 16 по ул. Малкова, №17, 21, 23 по ул.Челюскинцев и №32, 34 по ул. Мильчакова.

Самое масштабное отключение на этой неделе планируется 8 ноября с 10:00 до 13:00. Вот адреса домов, которые останутся без воды:

С 10:00 до 18:00 11 ноября воду отключат в домах №1, 4, 24 на ул. Крылова, №108-116В (четные) на ул. Пушкина.

С 9:00 до 19:00 12 ноября без воды останутся дома №26-28/6, 30, 30А на ул. Малкова и №9, 19 на ул. Рабочая.

Жителям на период отключений рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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