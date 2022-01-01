За 2022 год число аккредитованных IT-компаний в Пермском крае увеличилось на 45% Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае 413 IT-предприятий прошли подтверждение на соответствие требований минцифры РФ. Таким образом за 2022 год в регионе число аккредитованных компаний, занимающихся разработкой, реализацией и сопровождением различных видов программных продуктов, увеличилось на 45%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Всего с начала года 224 ИТ-компании прошли официальное подтверждение на соответствие установленным требованиям минцифры РФ, а всего в Прикамье более 1,5 тыс. компаний, работающих в ИТ-индустрии.

Отмечается, что аккредитованные организации могут применять пониженные ставки по налогу на УСН (1% — «Доходы», 5% — «Доходы-Расходы»), а также получать субсидию за каждого принятого на работу нового сотрудника, а сами работники — льготную ипотеку.

На портале Госуслуги по ссылке запущен сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация.

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