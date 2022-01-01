Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли омский СКИФ
Эта победа вывела пермскую гандбольную команду на третье место в чемпионате Суперлиги
«Пермские медведи» провели матч чемпионата среди команд Суперлиги в Омске. Местный клуб СКИФ, дебютанта турнира, не смог ничего противопоставить подопечным Валентина Бузмакова. Гости уверенно победили новичков Лиги ГК «Скиф» с разницей в десять мячей — 25:35.
Этот успех позволил «Пермский медведям» подняться в турнирной таблице на третье место.
Следующая игра для уральцев в чемпионате состоится в Перми 18 ноября. Соперником пермской команды будет питерский «Зенит».
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