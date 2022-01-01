Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Артём Столбов
Незадолго до смерти его наградили за мужество
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Во время спецоперации РФ на Украине погиб житель Верхнего Калино Чусовского района, гвардии сержант Артём Столбов. Об этом сообщили близкие друзья молодого мужчины в социальных сетях.
По сообщению местной администрации, перед смертью, 29 августа, Артём Столбов получил нагрудный знак «Гвардия», орден Святого Георгия — Георгиевский крест четвёртой степени, в соответствии с Указом президента РФ.
Сколько ему было лет, при каких обстоятельствах он погиб и когда, не уточняется.
Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации, но почти ежедневно местные органы власти в территориях сообщают о погибших. Кроме того, известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.
Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.
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