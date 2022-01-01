Максим Артамонов В Перми управляющая компания выплатит женщине 450 тыс. рублей за падение на льду В декабре прошлого года она поскользнулась во дворе дома и получила черепно-мозговую травму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Индустриального райсуда Перми управляющая компания «Тихий двор» должна выплатить 450 тыс. руб. пермячке, которая получила черепно-мозговую травму из-за того, что поскользнулась и упала на придомовой территории. Об этом сообщается на сайте суда.

Как установил суд, в декабре прошлого года женщина поскользнулась и упала на придомовой территории одного из многоквартирных домов Перми. В результате у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга лёгкой степени тяжести и линейный перелом затылочной кости.

«Причиной получения вреда здоровью явилось ненадлежащее исполнение управляющей организацией ООО «УК «Тихий двор» обязанности по содержанию общего имущества», — сообщили в пресс-службе суда.

В качестве компенсации морального вреда с управляющей компании было взыскано 300 тыс. руб. Кроме того, с ответчика был взыскан штраф в размере 50% от присуждённой суммы (150 тыс. руб.), на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Общая сумма, которую должна заплатить пермячке управляющая компания, составила 450 тыс. руб.

Решение пока не вступило в законную силу.

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