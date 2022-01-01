Андрей Стрельцов «Молот» одержал третью победу подряд На этот раз пермские хоккеисты обыграли «Ладу» Поделиться Твитнуть

Пермская хоккейная дружина продолжила успешную домашнюю серию игр. После побед над столичной «Звездой» и тульским АКМ, была обыграна тольяттинская «Лада». Матч завершился со счётом 3-1.

В составе победителей отличились Дмитрий Тювилин, Данил Сероух и Илья Чефанов.

Отметим, что накануне руководство волжского клуб объявило о том, что подало заявку на возвращение в КХЛ, где ранее выступала «Лада».

Следующую игру «Молот» проведёт на своей площадке против казанского «Барса». Матч состоится 6 ноября.

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