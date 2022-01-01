В центре Перми закрылось кафе «Марья» Оно попало под изъятие в муниципальную собственность ещё в 2019 году Поделиться Твитнуть

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В Перми по адресу ул. Ленина, 70б закрылось кафе «Марья», об этом сообщили владельцы заведения в социальных сетях.

«Ко всеобщему сожалению, принято решение о том, что кафе «Марья» с 31 октября 2022 года закрывается», — говорится в сообщении.

Кафе «Марья» попало под изъятие в муниципальную собственность в 2019 году. Но пока шли суды предприятие продолжало работать.

В конце сентября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пермского края по делу выкупе администрацией Перми земли у Антона и Софьи Маслёнок — владельцев расположенного на участках кафе «Марья».

В мае 2022 года арбитраж установил размер выкупа земли в 14,6 млн руб. (была проведена экспертиза), в эту сумму вошёл и размер убытков, причинённых изъятием участка, в сумме 2,1 млн руб. Софья Маслёнок не согласилась с решением и подала апелляцию.

Первоначально, устанавливая размер выкупа, мэрия оценила имущество в 10,9 млн руб., а владелец — в 25,9 млн руб.

Земельный участок в 308 кв. м и кафе «Марья» в 88,9 кв. м попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в 2019 году в числе 60 других объектов недвижимости в центре города. Их изъятие мэрия аргументирует необходимостью улучшения условий проживания граждан и архитектурного облика Перми — за счёт освобождённых участков должна быть расширена территория общего пользования, в том числе проезжая часть, тротуары и пр.

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