С начала года население Прикамья уменьшилось на 11,5 тыс. человек Сокращается рождаемость, увеличивается миграционный отток населения Поделиться Твитнуть

За январь-август 2022 года в Пермском крае родилось 15,6 тыс. человек, а скончалось 23,7 тыс. Кроме того, миграционная ситуация в регионе за первые восемь месяцев года характеризовалась превышением числа выбывших (44,2 тыс.) над числом прибывших (40,8 тыс.). Данные опубликовал Пермьстат.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 1001 человек, умерших — на 2973. Число переехавших в регион уменьшилось на 5 тыс. человек, количество уехавших тоже сократилось, но не так значительно — на 4,3 тыс.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства регионы Приволжского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести: Удмуртскую Республику, миграционный отток в которую составил 375 человек, Краснодарский край (отток 326 человек), а также Московскую, Ленинградскую и Тюменскую области (отток 261, 250 и 223 человека соответственно).

Отрицательное сальдо миграции сложилось и по направлениям международной миграции. Отток населения наблюдался как со странами СНГ (Армения, Киргизия и Туркменистан), так и с государствами дальнего зарубежья (в результате заметного выездного потока в Индию, Китай и Грузию).

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