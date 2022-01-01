Пермский «Инкаб» заложил свой бренд в Сбербанке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ООО «Инкаб» заложило в ПАО «Сбербанк» исключительное право на свои товарные знаки: «Инкаб», INCAB и «Главное — не слететь с катушек». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», договоры подписаны 26 октября.

Уточняется, что всего ООО «Инкаб» является залогодателем по 54 договорам, в том числе 42, заключённым со Сбербанком. В частности, банк является залогодержателем части оборудования предприятия, нескольких производственных линий.

ООО «Инкаб» — разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Кабели используются в телекоммуникациях, энергетике, для военной и других отраслей. Среди клиентов: «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Россети», «РусГидро», «Полюс», «Роснефть», «Норникель», «Новатэк», «Газпром», «Лукойл» и многие другие. По данным на конец 2021 года, «Инкаб» занимал 32% российского рынка кабелей, 0,8% в Европе и 0,7% в США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.