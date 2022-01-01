Президент подписал указ о единовременной выплате мобилизованным по 195 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. каждому военнослужащему, заключившему контракт, или мобилизованному во время военной спецоперации на Украине. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Порядок осуществления выплат определит правительство РФ .

Напомним, 19 октября Владимир Путин поручил установить довольствие мобилизованным в размере не менее 195 тыс. руб. Тогда сообщалось, что поручение необходимо выполнить до 1 ноября.

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