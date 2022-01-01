В Пермском крае началась ежегодная инвентаризация лесов Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

В Пермском крае началась ежегодная инвентаризация лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Мероприятие предполагает осмотр лесовосстановленных площадей, определение эффективности выполненных работ и в случае необходимости назначение дополнительных мероприятий по улучшению качества лесовосстановления.

Проще говоря, специалистами пересчитываются сеянцы сосен и елей, оценивается их приживаемость, выявляется гибель, например, в случае засухи или поедания лосями, а затем планируются дополнительные посадки на следующий год.

По словам начальника управления лесопользования министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Евгений Попляков, процент восстановления лесов по всему региону находится на высоком уровне. Показатель приживаемости по краю достигает 95%.

На сегодняшний день в Пермском крае посажено 4,4 тыс га леса, всего лесовосставноление выполнено на площади 47,7 тыс га.

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