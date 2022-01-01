Максим Артамонов Виктор Воженников переизбран председателем правления краевой общественной организации «Союз архитекторов» На сегодняшний день правление состоит из 14 человек Поделиться Твитнуть

Председатель краевого Союза архитекторов Виктор Воженников

Сергей Федосеев

В Перми состоялось отчётно-выборное собрание Пермского регионального отделения общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России». Председателем правления единогласно переизбран Виктор Воженников. Об этом сообщается на сайте организации.

Региональная общественная организация берёт своё начало ещё в 1932 году, когда в Перми был создан Союз советских архитекторов. В 2012 году Пермская областная общественная организация Союза архитекторов была реорганизована из-за многомиллионных долгов перед городским департаментом имущественных отношений Перми.

Вместо неё в мае 2013 года была создана Пермская краевая общественная организация «Союз архитекторов России», председателем которой стал Виктор Воженников. Главными задачами новой структуры стала реабилитация авторитета архитектурного сообщества, повышение уровня архитектурных проектов Перми и Пермского края, а также активная работа с молодыми архитекторами.

Сегодня правление организации состоит из 14 человек, в том числе в него входит Геннадий Воженников, сын председателя.

Виктор Воженников родился в 1957 году в д. Конево Сивинского района. В 1979 году окончил Пермский строительный техникум по специальности техник-архитектор, Свердловский архитектурный институт (ныне Екатеринбургская архитектурно-художественная академия, 1985), получив специальность архитектора.

В 1985-1986 годах Воженников преподавал «Архитектурное проектирование» в Пермском строительном техникуме. В 1986-1987-м работал младшим научным сотрудником в Пермском государственном сельскохозяйственном институте, а в 1987-1989 годах — старшим научным сотрудником в ГИПРО НИИ АН СССР.

В 1990-е годы руководил творческими коллективами Пермархпроект, «А-проект» и «Вавилон». В те же годы Виктор Воженников стал директором и главным архитектором проектов в архитектурной мастерской «ВИКАР».

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