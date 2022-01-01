Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт спектакль-посвящение Андрею Миронову Александр Смирнов выйдет на сцену ТЮЗа в моноспектакле Поделиться Твитнуть

На сцене Театра юного зрителя 7 ноября состоится премьера камерного музыкального спектакля «Любимый артист – концерт-посвящение Андрею Миронову» (12+, от 14 лет). В роли рассказчика и исполнителя песен выступит актёр и музыкант Александр Смирнов.





Постановка контрактного театра «Большая стирка» адресована тем, кто знает и любит Андрея Миронова, и тем, кто только начинает знакомство с классикой советского кино и жанром актёрской песни.





В моноспектакле Александр Смирнов исполнит песни из фильмов «Бриллиантовая рука», «Соломенная шляпка», «Двенадцать стульев» и многих других, а также расскажет о судьбе своего любимого актёра. Смирнов – мастер моноспектакля, он является лауреатом «МоноФеста» за спектакль «Брут – история собаки» (12+). Однако «Любимый артист» может быть назван моноспектаклем несколько условно: герой на сцене не один, а со своими постоянными товарищами из ансамбля «Смирный и Ко»: Марком Либерзоном (аранжировки, клавишные), Егором Савостиным (бас-гитара, скрипка) и Михаилом Бояршиновым (ударные). Автор и режиссёр спектакля – Дмитрий Заболотских.





«Любимый артист» войдёт в постоянный репертуар Пермского ТЮЗа.





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