Максим Артамонов Мобилизованные пермяки могут получить право досрочно отказываться от ОСАГО Часть стоимости полиса они смогут вернуть Поделиться Твитнуть

Банк России выступил с инициативной предоставить мобилизованным россиянам право досрочно расторгать договор ОСАГО со страховой компанией, что позволит вернуть часть средств, потраченных на страховку. Об этом сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России

Эта инициатива сейчас проходит общественное обсуждение.

«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно подать заявление в страховую компанию. Это можно сделать как в офисе страховщика, так и онлайн — через личный кабинет на его сайте вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретён полис», — рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет также и другой человек. Для этого нужна будет нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.

Все предложения по проекту Банк России принимает до 10 ноября. Указание может вступить в силу в конце ноября 2022 года.

За шесть месяцев этого года средняя стоимость полиса ОСАГО в Пермском крае составила 5,6 тыс. руб., а в среднем по России — 6,2 тыс. руб.

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