После реконструкции открылась средняя часть пермской эспланады Ремонт продолжался два года Поделиться Твитнуть

После реконструкции открылось для посещения пространство 66-го квартала пермской эспланады возле памятника «Героям фронта и тыла», сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сотни новых деревьев, десятки тысяч квадратных метров газонов, места для игр и отдыха, летний кинотеатр и многое другое — рекомендую посмотреть и оценить всё самим», — написал глава региона.

В сквере смонтирована система поверхностного водоотведения, выполнен монтаж сетей наружного освещения, обновлены пешеходные дорожки, оборудован веревочный лабиринт, установлены малые архитектурные формы, появились фудкорт и тактильный сад.

Площадь цветников составила почти 3 тыс. кв. м. Особое внимание уделено высадке крупномеров хвойных и лиственных пород.

Подрядчиком благоустройства выступало ООО «Техдоргрупп», стоимость работ, которые проводились около двух лет, составила порядка 800 млн руб.

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