Суммарная задолженность предприятий Прикамья составила 1,4 трлн руб. Просроченные долги составили 3,5% от суммы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, на 1 сентября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и предприятий с численностью до 15 человек составила 1 трлн 405,9 млрд руб.

Просроченные долги составили 49,8 млрд руб., или 3,5% от общей суммы задолженности.

К началу сентября 2022 года кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 539,5 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи – 37,3 млрд руб. (6,9% от общей суммы кредиторской задолженности).

По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 1,3%, просроченные долги возросли на 1,4%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 140 организаций края (15,1%).

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