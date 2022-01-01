Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хор «Млада» примет участие в возрождении проекта «Дети Выдры» Музыкальная мистерия, пермская по происхождению, будет исполнена в Москве 13 лет спустя после премьеры Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Пермский хор «Млада» вновь примет участие в легендарном проекте «Дети выдры» (12+). Впервые за последние десять лет можно будет услышать мистерию Владимира Мартынова на тексты Велимира Хлебникова 5 ноября в Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии.

Это будет восьмое исполнение произведения: до того «Дети Выдры» были показаны в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Люблине, а первое исполнение прошло в сентябре 2009 года в Перми.

В проекте принимают участие тувинский ансамбль «Хуун-хуур ту», владеющий техникой горлового пения, «Ансамбль старинной музыки» Татьяны Гринденко (в Перми 13 лет назад он назывался Opus Posth), «Млада» под управлением Ольги Выгузовой и, конечно, провозвестник «конца времени композиторов» и автор мистерии Владимир Мартынов.

«Дети Выдры» — этно-музыкальный проект, отражающий концепцию Мартынова о том, что мы переживаем конец эпохи авторской музыки и возвращения к народным музыкальным истокам. В основе сочинения лежат две «сверхповести» Велимира Хлебникова — «Дети Выдры» и «Зангези». Владимир Мартынов старался следовать хлебниковскому приёму «сверхповести»: принцип сочетания самостоятельных и как бы несочетаемых элементов нашёл своё отражение в соединении древнего горлового пения и современных композиторских техник.

Андрей Чунтомов

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