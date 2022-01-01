Максим Артамонов В Перми обследовали пруды и водотоки в Черняевском лесу В управлении по экологии заявили, что все измеренные параметры качества воды находятся в пределах нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление по экологии и природопользованию администрации Перми провело обследование водных объектов в особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения «Черняевский лес». Это один из этапов реализации проекта «Зелёное кольцо» в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми, сообщили в пресс-службе мэрии.



Специалисты оценили состояние водотоков и водоёмов, биологического разнообразия, а также определили вклад антропогенного фактора в функционирование речной сети ООПТ. В результате обследования на территории Черняевского леса было обнаружено 11 водотоков и пять водоёмов (четыре пруда и одно реликтовое болото).

Были подробно изучены 10 водотоков и три водоёма. Протяжённость всех водотоков в Черняевском лесу составляет от 270 до 5 тыс. м. Площадь водоёмов колеблется от 880 до 4 тыс. кв. м, так как осенью часть водных объектов пересыхает.

Также специалисты исследовали качество воды в водных объектах по физико-химическим параметрам (рН, температура, содержание растворённого кислорода, прозрачность, удельная электропроводность). В управлении по экологии пришли к выводу, что все измеренные параметры находятся в пределах нормы.



Гидробиологическое обследование пруда, где расположен Дом бобра, и пруда в парке «Золотые пески» показало, что вода в них соответствует категории «чистые воды».



Итоги обследования помогут предложить меры по улучшению экологического состояния водных объектов при благоустройстве зон высокой рекреационной нагрузки. Результаты этой работы позволят принять решение о благоустройстве пешеходных дорожек, мостиков, водопропускных труб, организовать поток посетителей для максимального сохранения естественных водотоков и поддержания биоразнообразия.

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