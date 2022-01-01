На стройплощадке Пермской инфекционной больницы произошёл пожар
Причина возгорания выясняется
Около 2 час. ночи 2 ноября на стройплощадке Пермской инфекционной больницы (ул. Леонова, 84) произошёл пожар. Как сообщили 59.ru в региональном управлении МЧС, горел не сам лечебный корпус, а бытовка-вагончик для переодевания рабочих и хранения вещей. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 02:18 пожар был ликвидирован.
Инфекционную больницу возводит ООО «ЖБК-СТРОЙ» (Пермь). По словам представителя подрядчика, пострадавших нет, а причина возгорания выясняется. Известно, что строительные материалы не повреждены, и речи о сдвиге сроков сдачи объекта нет.
По плану стройка должна завершиться в третьем квартале 2023 года.
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