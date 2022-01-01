Житель Пермского края выиграл в лотерею более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Во вторник, 1 ноября, в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» житель Пермского края выиграл 2,2 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

Известно, что победитель пока не оформил выигрыш. Счастливый билет был куплен им за 60 руб.

«Жителям Пермского края везёт в государственных лотереях, распространяемых под брендом «Столото», — отметили в пресс-службе лотереи. — За прошлый год 22 жителя края стали лотерейными миллионерами, ещё 26 человек выиграли призы более полумиллиона рублей».

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