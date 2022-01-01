В центре Перми 2 ноября отключили светофор Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 2 ноября, на перекрёстке ул. Сибирская и ул. Краснова в центре Перми с 8:00 отключён светофор. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Отмечается, что отключение связано с профилактическими работами и продлится до 19 час.

В инспекции рекомендовали водителям при подъезде к данному перекрёстку снижать скорость, быть внимательными и проезжать участок, строго руководствуясь ПДД.

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