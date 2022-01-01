Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили во втором туре международного гандбольного турнира Они проиграли ГК «Чеховские медведи» Поделиться Твитнуть

Пермская гандбольная команда провела первый домашний матч международного турнира SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток».

На своей площадке подопечные Валентина Бузмакова принимали подмосковных «медведей». Хозяева мало что смогли противопоставить игре чемпионов страны и уступили 29:38.

Участниками SEHA — Gazprom League являются гандбольные клубы из Российской Федерации, Республики Беларусь, Хорватии, Венгрии, Северной Македонии, Словакии, Сербии.

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