Росимущество требует от оборонного предприятия Перми вернуть 1,4 тыс. гектаров земли
Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря
В Арбитражный суд Пермского края обратилось регуправление Росимущества с иском к оборонному АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Предприятие управляется частным оборонным холдингом «Технодинамика».
Росимущенство требует изъять у Акционерного общества в федеральную собственность шесть земельных участков площадью свыше 1,4 тыс. га. Росимущество считает, что земля была незаконно передана АО при его акционировании.
Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.
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