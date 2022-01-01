Росимущество требует от оборонного предприятия Перми вернуть 1,4 тыс. гектаров земли Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края обратилось регуправление Росимущества с иском к оборонному АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предприятие управляется частным оборонным холдингом «Технодинамика».

Росимущенство требует изъять у Акционерного общества в федеральную собственность шесть земельных участков площадью свыше 1,4 тыс. га. Рос­имущество считает, что земля была незаконно передана АО при его акционировании.

Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.