Пермских госслужащих предупредили о запрете на переписку в зарубежных мессенджерах Поделиться Твитнуть

На федеральном уровне прорабатывается вопрос о запрете использования зарубежных мессенджеров для корпоративной переписки госслужащих. Об этом на рабочем совещании с депутатами Заксобрания предупредил министр информационного развития Прикамья Пётр Шиловских.

Он отметил, что госслужащим использовать почтовые сервисы, чей хостинг размещён в зарубежных странах, сегодня нельзя, аналогичный запрет в скором времени могут ввести и в отношении мессенджеров.

В рамках доклада о реализации импортозамещения в Пермском крае Шиловских рассказал о едином почтовом домене для органов власти, передает тг-канал краевого парламента.

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