В микрорайоне Садовый с 4 ноября изменится схема движения автобусов Изменения связаны со строительством развязки на ул. Старцева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском микрорайоне Садовый с 4 ноября временно изменится схема движения автобусных маршрутов №33, №55, №69 и №70. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Изменения связаны со строительством развязки на ул. Старцева.

В обоих направлениях автобусы будут следовать по дублёру ул. Старцева, ул. Пушкарской и ул. Юрша со всеми остановками по пути следования.

Также в ведомстве сообщили, что на ул. Пушкарской появятся дополнительные временные остановочные пункты в районе перекрёстка с ул. Звонарёва, а также у дома №140. Кроме того, на ул. Старцева дополнительные остановочные пункты будут обустроены около трамвайной остановки «ВРЗ» и напротив дома по ул. Старцева, 13.

Изменения вводятся на время проведения строительных работ.

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