Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб пермяк Арсений Бессонов Ему было 26 лет Поделиться Твитнуть

Во время боевых действий на Украине погиб пермяк Арсений Бессонов 1996 г.р. Об этом сообщает ветеранская организация Пермского края «Сила в братстве 59» со ссылкой на сотрудников военкомата по Свердловскому и Ленинскому районам Перми.

Прощание с военнослужащим состоится 2 ноября в Доме офицеров Пермского гарнизона в 11:00.

По данным ветеранской организации, Арсений Бессонов был выпускником школы № 2 и Пермского классического университета. У него мало родных — только отец и сестра.

При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не уточняется.

Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации, но почти ежедневно местные органы власти в территориях сообщают о погибших. Кроме того, известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.