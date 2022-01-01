Максим Артамонов
В ходе спецоперации погиб пермяк Арсений Бессонов
Ему было 26 лет
Во время боевых действий на Украине погиб пермяк Арсений Бессонов 1996 г.р. Об этом сообщает ветеранская организация Пермского края «Сила в братстве 59» со ссылкой на сотрудников военкомата по Свердловскому и Ленинскому районам Перми.
Прощание с военнослужащим состоится 2 ноября в Доме офицеров Пермского гарнизона в 11:00.
По данным ветеранской организации, Арсений Бессонов был выпускником школы № 2 и Пермского классического университета. У него мало родных — только отец и сестра.
При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не уточняется.
Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации, но почти ежедневно местные органы власти в территориях сообщают о погибших. Кроме того, известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.
Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.