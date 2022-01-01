Максим Артамонов На юге Пермского края власти обещают построить трассу с переходами для миграции животных Дорога будет проходить по Чернушинскому и Октябрьскому округам Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия. Экодук в национальном парке Банф в Канаде

В Пермском крае впервые планируется построить автотрассу с экодуками — тоннелями для миграции диких животных. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Всего чиновники планируют построить девять таких переходов. Экодуки спроектируют на трассе М-12 «Москва—Казань—Екатеринбург». Эта трасса будет проходить по югу нашего региона — 92-километровый участок будет находиться в Октябрьском и Чернушинском районах.

Как рассказал «Новому компаньону» председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов, ежегодно на автодорогах края фиксируется не менее сотни ДТП с участием животных, и это не считая тех случаев, когда мелких представителей фауны просто давят, без последствий для водителей.

«Во многих странах строительство переходов для животных является нормой при прокладке дорог, и актуальность таких мероприятий для нашего края, богатого живностью, не вызывает сомнений. Это позволит хоть ненамного, но снизить гибель представителей животного мира и, возможно, положит начало подобной практике в дальнейшем», — пояснил эколог.

По словам координатора проекта «Слушай соловья» Надежды Баглей, экодуки — «это очень хороший знак ответственного отношения к окружающей среде, но места переходов должны быть правильно оборудованы и расположены именно там, где они лежат миграционные пути конкретных видов животных».

«В Перми, например, экологи много лет просят власти построить экодук для миграции серых жаб вдоль Егошихи возле НПО «Биомед». Миграционный путь серой жабы к пруду возле истока Егошихи пересекает автомобильная дорога и бетонный забор «Биомеда». В период размножения они сотнями гибнут на этой «дороге смерти», — отметила Баглей.

Как пояснил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев, серая жаба — самая крупная амфибия в России, а на ООПТ «Липовая гора» находится её самая большая популяция в Перми.

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