Максим Артамонов Глава МВД Колокольцев наградил медалью полицейского из Пермского края Старший оперуполномоченный Игнат Ковалёв спас девочку от собаки Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Министр внутренних дел РФ, генерал российской полиции Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. В числе награждённых оказался полицейский из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Старший оперуполномоченный группы ЭБиПК МО МВД России «Суксунский» Пермского края майор полиции Игнат Ковалёв получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Он помог шестилетней девочке, на которую напала разъярённая собака.

Всего в этом году 480 полицейских получили государственные награды, а более 10 тыс. — ведомственные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.