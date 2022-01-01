На средства минстроя в Перми выкуплены десять квартир для детей-сирот Поделиться Твитнуть

В Перми состоялись аукционы на закупку десяти квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

В ведомстве уточнили, что средства на их покупку в размере 18,2 млн руб. были выделены краевым минстроем.

До 1 декабря приобретённые квартиры будут оформлены в муниципальную собственность, а затем их предложат детям-сиротам.

Отмечается, что выкупленное жильё отвечает установленным санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, а их площадь не менее 28 кв. м.

В мэрии Перми добавили, что всего с начала года в краевом центре детям-сиротам передано 66 квартир, ещё 11 квартир предложено для принятия решения.





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