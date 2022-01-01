Заболеваемость ОРВИ снизилась в Прикамье на 2,9% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошлую неделю, с 24 по 30 октября, в Пермском крае зарегистрировано 17 111 случаев ОРВИ. Это ниже показателя предыдущего аналогичного периода на 2,9%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших — 48% — приходится на группу «взрослые».

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ в Прикамье по-прежнему циркулируют возбудители негриппозной этиологии.

Напомним, пик осенней вспышки ОРВИ в Прикамье пришёлся на середину сентября. Тогда в неделю заболевало по 28,5 тыс. человек.

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